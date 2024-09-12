В Химках состоится экоакция по высадке новых деревьев 13 сентября

В городском округе Химки 13 сентября в 10:00 проведут ежегодную экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе». В рамках мероприятия горожане совместно с сотрудниками комитета лесного хозяйства высадят на территории поселения новые сосны и ели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие проведут по адресу: микрорайон Школьный, деревня Брехово, дом 74 Г.

До места проведения акции организуют трансфер — автобусы будут ожидать по адресу: улица Кирова, 24 (стадион «Арена Химки») с 8:00 до 8:30 утра. Обратный трансфер отправится от деревни Брехово в 13:00.

Весь необходимый инвентарь — лопаты, грабли, перчатки, а также посадочный материал участникам акции выдадут на месте работ.

Экологическую акцию по сохранению леса на территории Подмосковья проводят дважды в год — весной и осенью. Химчане высаживают деревья, убирают мусор и неликвидную древесину. Мероприятие проводят с 2013 года по распоряжению губернатора Московской области.

Основные цели акции — повышение экологического благополучия лесов, парков, скверов и пригородных территорий; привлечение внимания жителей к проблемам охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также воспитание у населения бережного отношения к природе.

Всего экологическую акцию «День в лесу. Сохраним лес вместе» проведут в Подмосковье на 20 лесных участках и более чем 370 муниципальных площадках. Общая площадь лесных участков превышает 54 гектара — здесь планируют высадить более 37 тысяч сеянцев сосны и ели, а также убрать свыше 190 кубометров мусора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.