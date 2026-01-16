В Химках, Пушкино и Щелково 18 января пройдут акции по раздельному сбору отходов

Жители Химок, Пушкино и Щелково смогут сдать отходы на переработку 18 января в рамках экологических акций, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В воскресенье, 18 января, в Химках, Пушкино и Щелково состоятся акции по раздельному сбору отходов. Жители смогут сдать вторсырье на переработку по следующим адресам: в Пушкино — на парковке ТЦ «Акварель» по адресу М-8 Холмогоры, 33-й км, с18 с 12:30 до 14:00; в Химках — на улице Германа Титова, д. 14к1 с 12:00 до 13:00; в Щелково — на улице Талсинская, д. 64 с 12:00 до 14:00.

Организаторы приглашают к участию всех желающих. Акции направлены на экономию природных ресурсов, снижение загрязнения окружающей среды и энергосбережение.

По мнению организаторов, активное участие жителей способствует успеху инициатив по раздельному сбору отходов и формирует ответственное отношение к экологии. Волонтерские мероприятия также помогают воспитывать экологически грамотное молодое поколение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.