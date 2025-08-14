В Химках провели выездную администрацию

В Левобережном в стенах 29-й школы жители Химок, сотрудники администрации, территориальных управлений и депутаты собрались, чтобы обсудить вопросы из самых разных сфер городской жизни. Специалисты профильных служб приняли 46 обращений химчан, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Формат выездных администраций давно знаком жителям Химок. Это быстрый и комфортный способ за один вечер обратиться к разным специалистам и получить обратную связь. Каждое обращение зарегистрировали и взяли их исполнение под контроль.

«Мне нравится, что не надо никуда ехать, писать, звонить, обращаться на разные цифровые площадки. Здесь я могу вживую увидеть заместителя или начальника той профильной структуры, к которой обращаюсь. Я очень доволен, что в моем родном городе существует такой формат», — поделился житель Андрей Михайлов.

Следующая выездная администрация пройдет 19 августа. Встреча будет посвящена вопросам образования и пройдет в школе «Триумф».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.