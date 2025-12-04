В Химках провели урок о развитии госпиталя Бурденко для школьников и родителей
Фото - © Администрация г.о. Химки
В школе №19 в Химках 4 декабря прошел тематический урок, посвященный истории Главного военного клинического госпиталя имени академика Бурденко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В мероприятии приняли участие ученики, родители и педагоги. С приветственным словом к собравшимся обратились депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов и муниципальный депутат Руслан Шаипов.
Владислав Мирзонов отметил, что госпиталь Бурденко является важной частью национальной истории. Он напомнил, что в годы Великой Отечественной войны здесь спасали тысячи людей, а сегодня госпиталь остается одним из ведущих медицинских центров страны.
Учитель истории Наталия Царева рассказала о ключевых этапах развития госпиталя — от первых лет работы до становления в качестве значимого лечебного и образовательного комплекса. Она подчеркнула, что именно на базе этого учреждения был создан первый в России центр по подготовке врачей.
Руслан Шаипов отметил важность подобных мероприятий для сохранения исторической памяти. Председатель совета депутатов Сергей Малиновский добавил, что в Химках большое внимание уделяют патриотическому воспитанию, и в округе регулярно проходят мероприятия, направленные на сохранение исторического наследия.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил на съезде детских врачей Московской области. Он отметил ценность того, что в мероприятии принимают участие люди интересующиеся, люди, которые хотят учиться, развиваться и обмениваться опытом.
«Очень рад видеть в этом зале наших уважаемых, дорогих, очень ценных врачей, специалистов, профессионалов, людей, которые посвятили свою жизнь заботе о детях с первого дня, лечению, спасению», — сказал Воробьев.