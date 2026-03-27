В Химках провели урок мужества о десанте Ольшанского

Урок мужества, посвященный освобождению Николаева в марте 1944 года, прошел 27 марта в лицее №7 в Химках. Школьникам рассказали о подвиге десанта Константина Ольшанского и его роли в Одесской наступательной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие школьники, родители, педагоги и почетные гости. Мероприятие открыл муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он подчеркнул, что освобождение Николаева стало примером мужества и тактического мастерства советских воинов.

«Освобождение Николаева — это пример того, как сила духа и тактическое мастерство способны сломить превосходящие силы противника. Для нас это урок того, что любовь к Родине делает человека непобедимым», — отметил Валентин Герасимов.

Участникам восстановили хронику событий марта 1944 года. В ходе Одесской наступательной операции в Николаеве был высажен десант из 68 моряков и связистов под командованием старшего лейтенанта Константина Ольшанского. В течение двух суток бойцы удерживали плацдарм, отразили 18 атак и уничтожили сотни противников. Это позволило основным силам Красной Армии с минимальными потерями войти в город.

Лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов заявил, что сохранение исторической памяти остается важной задачей.

«Мы обязаны передавать эти знания молодежи, чтобы никто не смог украсть у нас подвиг предков», — подчеркнул он.

Муниципальный депутат Инна Монастырская добавила, что в округе ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные мероприятия, а также встречи с участниками СВО.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.