В Химках провели урок мужества к 92-летию Юрия Гагарина

Урок мужества к 92-летию со дня рождения Юрия Гагарина прошел 11 марта в гимназии № 23 микрорайона Сходня в Химках. Школьникам рассказали о подвиге первого космонавта и его связи с городом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мероприятии приняли участие председатель совета депутатов Химок Сергей Малиновский и муниципальный депутат фракции «Единая Россия» Руслан Шаипов. Встречу организовали, чтобы напомнить жителям о значении первого полета человека в космос и важности сохранения исторической памяти.

«Полет Гагарина длился всего 108 минут. Это время изменило все. Космонавт объехал 30 стран, ему вручали высшие награды. А начиналось все здесь, в Химках. Двигатель для „Востока“ создали на „Энергомаше“. Без наших инженеров не было бы той самой улыбки, которую запомнил мир», — сказал Сергей Малиновский.

Участникам показали кадры хроники подготовки к полету в Звездном городке, которые не публиковались в советское время, и рассказали малоизвестные факты из жизни космонавта. Школьники узнали, что Гагарин увлекался волейболом и в поездках всегда брал с собой полевые цветы.

Лидер движения общественной поддержки Сергей Хвостов отметил, что такие инициативы помогают передавать память о выдающихся людях от старшего поколения к младшему.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.