В Химках провели лекцию к дню признания ЛНР и ДНР

Памятную лекцию к годовщине признания независимости ЛНР и ДНР провели в лицее № 10 в Химках. Участники обсудили историческое значение этого решения и договоры о дружбе и взаимопомощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встречу приурочили к дате 21 февраля 2022 года, когда президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. На мероприятии школьникам рассказали о значении этих решений и их влиянии на геополитическую ситуацию.

«Россия протянула руку помощи своим братьям, и этот день навсегда войдет в мировую историю. Это день, когда принятое решение стало актом высшей справедливости и защиты», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Участники также обсудили содержание заключенных договоров и их роль для страны. Депутат Артур Каримов отметил значение патриотического воспитания.

«Россия — страна, которая бережет своих. Это и есть главный патриотический урок. Любить Родину — значит любить ее народ, ее историю и быть готовым, если потребуется, ее защищать», — отметил он.

В завершение перед слушателями выступил ветеран боевых действий Иван Лучников. Он подчеркнул важность проведения специальной военной операции и поддержки ее участников и их семей. Депутат Юлия Мамай добавила, что подобные встречи способствуют укреплению патриотических ценностей у молодежи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.