В Химках провели концерт «Колокола памяти» ко Дню Победы

Концертная программа «Колокола памяти», посвященная Дню Победы, прошла 6 мая в школе «Триумф» в Химках. В мероприятии приняли участие ученики, педагоги и приглашенные гости, в том числе общественник Антон Блинов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники встречи почтили память героев Великой Отечественной войны. В рамках программы школьники читали стихи и исполняли песни военных лет, создавая атмосферу уважения и благодарности к подвигу солдат.

«Такие мероприятия помогают нам сохранить историческую память и передать ее следующим поколениям», — отметил Антон Блинов.

Депутат Химок Татьяна Кавторева подчеркнула важность сохранения памяти о подвиге защитников страны.

«Мы должны помнить о том, что наши деды и прадеды сделали для нашей свободы. Их подвиг — это пример мужества и патриотизма для всех нас», — сказала Кавторева.

Лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин добавил, что подобные встречи напоминают о цене Победы и необходимости беречь мир.

«Каждое такое мероприятие напоминает нам о цене победы и о том, как важно сохранять мир и согласие в нашем обществе», — подчеркнул Шишкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.