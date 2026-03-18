В Химках провели концерт к 12-летию воссоединения Крыма

Торжественный концерт к 12-й годовщине воссоединения Крыма с Россией прошел 18 марта в Центральной детской школе искусств в Химках. В программе выступили творческие коллективы и преподаватели учреждения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Концерт «Возвращение Крыма в Россию» объединил музыку и хореографию. На сцене выступили сводные коллективы школы — образцовый духовой оркестр «Юниор-бенд», хореографический ансамбль «Росток» и хор «Диковинка». Их совместный номер организаторы представили как символ единства и культурной общности страны.

Директор ЦДШИ, муниципальный депутат и член партии «Единая Россия» Инна Монастырская открыла вечер и поделилась личными воспоминаниями о Крыме.

«Крым занимает особое место в моем сердце. С 11 до 28 лет я каждое лето проводила в Гурзуфе. В июне этого года я вновь посетила полуостров, приняв участие в конференции-форуме «ДШИ: опыт, возможности, стратегии будущего» в Ялте. Было приятно узнать, что коллеги из Крыма следят за жизнью нашей школы и знают о наших успехах. Это подтверждает, что мы — одна большая культурная семья», — сказала Монастырская.

Музыкальную часть продолжили учащиеся и преподаватели класса ударных инструментов. В программе прозвучали композиции с использованием перкуссии, классических барабанов и ксилофонов.

Муниципальный депутат Ирина Спирина отметила значение даты для страны.

«Возвращение Крыма стало событием, которое изменило ход истории. За прошедшие годы полуостров преобразился: построены дороги, мосты, школы и больницы. Сегодня мы отмечаем эту дату, понимая важность выбора, сделанного крымчанами в 2014 году», — подчеркнула Спирина.

Организаторы подчеркнули, что главной задачей мероприятия стало укрепление единства российской нации и развитие этнокультурного взаимодействия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.