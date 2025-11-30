В Химках прошло мероприятие в память о Зое Космодемьянской

Участники мероприятия почтили память Зои Космодемьянской, отметив ее вклад в историю страны и значение ее подвига для воспитания молодежи. В ходе встречи выступили представители общественных организаций и органов власти.

Олеся Климачева отметила, что подвиг Зои Космодемьянской остается духовным ориентиром для новых поколений.

«Подвиг этой женщины – это не просто трагическая страница военной летописи, это нерушимый духовный ориентир, который сквозь десятилетия напоминает нам, что истинная любовь к Отчизне измеряется готовностью жертвовать собой», – рассказала Климачева.

Заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов подчеркнул важность передачи исторической памяти молодежи.

«Сегодня, вспоминая Зою, мы передаём молодёжи не просто знания, а живую, пульсирующую связь времён. Мы обязаны бережно нести этот исторический свет вперёд, чтобы ни одно поколение не утратило понимание величия тех, кто ценой собственной жизни защищал Родину. Только так мы можем сохранить духовные корни, на которых стоит наша страна», – пояснил Шаипов.

Депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов сообщил, что с начала реализации подобных встреч в Химках провели более 1700 историко-патриотических мероприятий, включая митинги, акции, лекции, фестивали и кинопоказы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев на торжественном мероприятии в доме правительства поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы и Днем воинской доблести Подмосковья.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.