В Химках прошла премьера авторского музыкального проекта в честь бойцов СВО

В городском округе Химки в Доме культуры «Фирсановка» провели праздничный концерт в поддержку участников специальной военной операции «Там, где мы — там Победа!», передает пресс-служба администрации городского округа.

В рамках авторского музыкального проекта прозвучали патриотические песни. В числе приглашенных гостей — семьи участников специальной военной операции, химчане и гости округа.

«Этот концерт сделали, чтобы поддержать наших ребят в зоне СВО. Также сюда пригласили военнослужащих, которые находятся в отпуске, родственников бойцов и тех, кто регулярно помогает нашим ребятам», — сказал депутат Совета депутатов городского округа Химки Алексей Федоров.

В качестве почетных гостей на концерт были приглашены и действующие участники боевых действий, которые сейчас находятся в отпуске. Также в мероприятии приняли участие сотрудники Центра патриотического воспитания молодежи «ФИРСЫ».

«Важно, чтобы наши военнослужащие знали, что они не одни, вместе с ними целая страна. Только вместе мы придем к победе», — прокомментировал председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

Он также подчеркнул, благодаря упорному труду жителей, волонтеров, активистов, общественников и депутатов в Химках собрали и отправили более 300 тонн гуманитарного груза в зону проведения спецоперации. Также в городском округе действует Центр поддержки участников СВО и их семей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.