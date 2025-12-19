В Химках прошла лекция о победе Потемкина при штурме Очакова

В клубе «Активное долголетие» в Химках 19 декабря прошла историческая лекция для школьников и старшего поколения, посвященная взятию крепости Очаков войсками Потемкина, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С приветственной речью выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов. Он отметил важность сохранения памяти о героических страницах истории и подчеркнул, что такие лекции способствуют воспитанию гордости за подвиги предков у молодежи.

Гостям рассказали о ходе штурма Очакова, который стал решающей победой русских войск под командованием князя Григория Потемкина в русско-турецкой войне. Взятие крепости укрепило позиции России в Северном Причерноморье.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов провел параллели между подвигами прошлого и современными защитниками России. Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что в Химках регулярно проводят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы и встречи с участниками СВО, что способствует формированию сплоченного общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.