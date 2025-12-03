В Химках прошла благотворительная акция «Коробка храбрости»

3 декабря в детской поликлинике № 5 Химок царила необычная для медучреждения атмосфера — здесь раздавался детский смех, а в глазах ребят загорались искорки радости. Депутата Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов посетили юных пациентов и подарили им подарки. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Эти подарки предназначены для детей, которые сейчас проходят лечение. Игрушки и книги приносят ребятам маленькую радость, помогают улыбнуться и почувствовать поддержку. Каждая вещь напоминает им, что они не одни и рядом есть люди, которым важно видеть их счастливыми и здоровыми», — сказала Ирина Роднина.

Также депутаты осмотрели кабинеты поликлиники, познакомились с работой медперсонала и убедились, что дети получают все необходимое для лечения.

«Медицинский персонал работает на высоком уровне, и это видно сразу. Дети получают качественную помощь и находятся в надежных руках», — отметил Владислав Мирзонов.

Акция «Коробка храбрости» — не просто разовая благотворительная инициатива. Это масштабный проект, который реализуется по всей стране. Его цель — поддержать детей, проходящих сложное лечение, подарить им моменты радости и напомнить: даже в непростые времена рядом есть те, кто готов поддержать и ободрить.

