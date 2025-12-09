В Химках прошел вечер памяти, посвященный битве за Москву

Вечер, посвященный началу контрнаступления советских войск в битве за Москву, состоялся 9 декабря в Сходненской детской школе искусств в Химках, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие напомнило о значении событий зимы 1941 года для истории и патриотического воспитания. Муниципальный депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что битва за Москву объединила людей разных профессий и возрастов, а личная ответственность каждого сыграла ключевую роль в защите столицы.

Гостям рассказали о ходе контрнаступления и истории учреждения памятной даты. Воспитанники школы искусств подготовили музыкальные и танцевальные номера, посвященные теме вечера.

Лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева отметила, что в Химках реализуется множество инициатив по изучению истории, а интерес к патриотическим проектам проявляют как школьники, так и взрослые. Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов добавил, что подобные мероприятия способствуют преемственности поколений и укрепляют связь между молодежью и старшим поколением.

«Для меня большая честь и гордость видеть вас, общаться с вами. Всегда, во все времена под руководством неравнодушных, патриотичных, заботливых людей наше ветеранское движение было очень значимо для Подмосковья. В какой бы уголок области мы ни приезжали, везде заметна эта патриотическая нотка, вовлеченность наших детей, понимание, что сделали наши предки и то, что делают сегодня наши ребята на передовой», — высказался Воробьев.