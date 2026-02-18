В Химках прошел урок мужества ко дню освобождения Будапешта

В Химках 16 февраля в детском саду №3 состоялся урок мужества, приуроченный к дню освобождения Будапешта. На мероприятии жители округа познакомились с основными этапами Будапештской операции и обсудили ее стратегическое значение. Историки восстановили хронологию событий и рассказали о ходе ожесточенных уличных боев.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что успешное завершение операции изменило ход войны и приблизило окончание Великой Отечественной войны. Он подчеркнул важность памяти о героях и понимания цены Победы.

В ходе встречи напомнили, что штурм Будапешта длился 108 дней, а 13 февраля 1945 года советские войска освободили город, лишив Германию одного из последних союзников. Сражение получило название «Дунайский Сталинград» из-за своей ожесточенности.

Депутат Юлия Мамай подчеркнула, что, несмотря на удаленность событий, память о подвиге сохраняется, а современные военнослужащие продолжают традиции героев прошлого. Депутат Надежда Смирнова добавила, что подобные мероприятия способствуют сплочению жителей вокруг ценностей патриотизма и уважения к истории.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.