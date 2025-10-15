В Химках прошел детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP»

сегодня в 14:59

В спортивном комплексе «Юность» прошел детский футбольный турнир «Сходня SAFETY CUP» среди ребят 2015–2016 годов рождения. 13 октября на поле вышли более 250 участников из Химок, Москвы, Твери и Владимира. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соревнования подарили зрителям яркие матчи, красивые голы и настоящие эмоции. Химки представили пять команд — «Сходня-2015», «Сходня-2016», «Динамо Сходня», «Химки-2016» и «Юность».

В дивизионе «Север» четвертое место заняла команда «Сходня-2015». Ее тренер и один из организаторов турнира Кирил Филимонов отметил, что соревнования стали важным событием для юных игроков:

«Организация турнира удалась, а уровень участников приятно удивил. Ребята поддерживали друг друга и старались до последнего. Такие моменты лучше любых слов показывают, зачем мы все это делаем», — сказал Кирил Филимонов.

Турнир прошел на территории спорткомплекса «Юность», который уже почти 40 лет остается одной из ключевых физкультурных площадок Химок.

«Рад видеть, что в округе проводятся такие турниры. Это отличная возможность для детей проверить себя, научиться работать в команде и получить удовольствие от игры», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский напомнил, что развитие спортивной инфраструктуры остается приоритетом для округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.