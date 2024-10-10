В Химках пройдут приемы граждан по вопросам защиты прав трудящихся до 13 октября

На базе местного отделения партии «Единая Россия» в городском округе Химки стартовали приемы граждан. Они продлятся до 13 октября. Химчан проконсультируют депутаты всех уровней, представители ассоциации юристов России и Соцфонда России, а также других организаций-партнеров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Приходя на тематический прием, жители имеют возможность решить свой вопрос или рассказать о своей проблеме напрямую, что является более эффективным», — поделился депутат Совета депутатов Евгений Иноземцев.

Прием жителей осуществляется по предварительной записи. Для этого необходимо обратиться очно в местное отделение партии «Единая Россия» по адресу: проспект Мельникова, дом 12, или по телефону — 8 (916) 683-08-27. График работы местного отделения партии: понедельник–пятница с 9:00 до 18:00.

Муниципальный депутат Юлия Мамай напомнила, что в Химках регулярно проходят личные приемы граждан, в том числе и тематического характера. Народные избранники помогают решать вопросы по различным темам: ЖКХ, благоустройство, социальная поддержка, медицинская, юридическая помощь, а также многое другое.

Она также добавила, депутаты и общественники взаимодействуют с жителями не только на личных встречах, но и в общедомовых чатах. Там они разбирают вопросы благоустройства инфраструктуры округа и ЖКХ. Такая система была выстроена по инициативе главы округа Дмитрия Волошина. Она полностью соответствует основному принципу работы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «житель всегда прав».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.