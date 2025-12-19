В Химках почтили память Героя Советского Союза Михаила Машинцева

В Химках 19 декабря в клубе «Активное долголетие» прошла встреча, посвященная Герою Советского Союза Михаилу Машинцеву, в которой приняли участие ветераны, школьники и депутаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В клубе «Активное долголетие» в Химках 19 декабря состоялось мероприятие, посвященное памяти Михаила Савельевича Машинцева — Героя Советского Союза, участника Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали члены совета ветеранов НПО имени Лавочкина, школьники и почетные гости.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов отметил важность сохранения памяти о выдающихся земляках и передачи этой памяти молодому поколению. Он подчеркнул, что жизнь Михаила Машинцева — пример мужества и преданности Родине.

Гостям рассказали о боевом пути Михаила Машинцева. Он родился 18 декабря 1909 года, прошел всю войну и получил звание Героя Советского Союза за форсирование реки Одер. После войны Машинцев жил и работал в Химках на НПО «Энергомаш», внося вклад в развитие города.

Муниципальный депутат Ирина Спирина напомнила, что долг современников — помнить подвиг героев прошлого. Наталья Каныгина добавила, что подобные мероприятия объединяют поколения вокруг общих ценностей и уважения к истории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался о программе «Герои Подмосковья». Он заявил, что проект пользуется большой популярностью, потому что бойцам важно чувствовать поддержку, когда они возвращаются с фронта.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — отметил Воробьев.