В Химках отметили 87-летие со дня основания округа

Годовщину со дня основания Химок отметили 26 марта серией праздничных мероприятий — от лекций до экскурсий. Центральным событием стала тематическая встреча в ДК «Контакт», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Химки были учреждены 26 марта 1939 года указом Верховного Совета СССР. В честь 87-летия в округе организовали просветительские и культурные мероприятия, посвященные истории и современному развитию территории.

Одним из ключевых событий стала встреча в Доме культуры «Контакт». Жителям напомнили, что история города складывается из судеб людей и их вклада в развитие страны.

«За 87 лет сложилась не просто летопись, а история достижений и служения: от героев Великой Отечественной войны и воинов-интернационалистов до участников СВО, от тружеников тыла до специалистов авиационной и ракетно-космической отраслей, а также педагогов, врачей, спортсменов и деятелей культуры. Именно люди делают Химки тем городом, которым мы гордимся», — отметила директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

После лекции участники посетили Химкинскую картинную галерею имени Горшина, где познакомились с культурной жизнью округа.

«Совместными усилиями жителей и при поддержке Народной программы и партийных проектов мы последовательно развиваем округ и добиваемся заметных результатов. Спасибо за вашу вовлеченность и любовь к Химкам», — подчеркнула депутат Галина Болотова.

Праздничная программа стала поводом вспомнить прошлое, обсудить достижения и наметить планы дальнейшего развития округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.