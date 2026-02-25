В Химках открыли мемориальную доску герою СВО Максиму Пильнику

Мемориальную доску в честь кавалера ордена Мужества Максима Пильника открыли в Химках в День начала специальной военной операции. Памятный знак установили на корпусе колледжа «Подмосковье», где учился герой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Максим Пильник погиб 1 марта 2022 года при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Указом президента Российской Федерации он был посмертно награжден орденом Мужества. Максим являлся выпускником колледжа «Подмосковье» и в числе первых добровольцев отправился защищать жителей в зоне боевых действий.

Цветы к мемориальной доске возложили глава округа Инна Федотова, депутаты Мособлдумы Владислав Мирзонов и Михаил Раев, военные комиссары Алексей Астахов и Арсен Темиров, муниципальные депутаты, прокурор Андрей Гвоздев. В церемонии также участвовали родственники и сослуживцы героя, участники СВО, курсанты МЧС и волонтеры. Право открыть доску предоставили матери Максима и военному комиссару Московской области Алексею Астахову.

«Подвиг Максима Пильника — это история о мужестве и выборе, который делают настоящие защитники страны. Такие имена формируют нашу общую память и становятся внутренним стержнем для молодых ребят, которые только начинают путь служения Родине», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Он отметил, что сохранение памяти о защитниках Отечества укрепляет историческое сознание и служит основой патриотического воспитания молодежи.

В округе продолжают увековечивать память защитников Отечества: открывают мемориальные доски, создают памятные пространства и реализуют патриотические проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.