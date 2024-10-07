В Химках открылась выставка фотографий «Запах Родины моей»

В выставочном комплексе «Артишок» городского округа Химки открыли выставку фотографий «Запах Родины моей». На снимках фотографов — уютные локации, пейзажи, а также предметы русской культуры, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Характерная особенность выставки — эффект присутствия, гости могут не только рассмотреть фотографии, но и почувствовать запах каждой композиции, а также погрузиться в атмосферу снимков с помощью звуков. Всего на выставке представлено 15 композиций местных фотографов.

Выставка «Запах Родины моей» иммерсивная — гости выставочного комплекса «Артишок» практически могут переместиться в место, изображенное на фотографии. Эффект присутствия достигается за счет звукового воздействия, а также специально-подобранных ароматов. У каждой фотографии есть звуковое сопровождение, которое можно прослушать, используя медиа экран, а также предметы с ярким ароматом — сосновые шишки, сушеные апельсины, еловые ветки, сушеные ягоды, цветы и травы, пряники и многое другое. Все предметы хранятся в специальных колбах, которые можно открывать.

Кроме того, у каждой фотографии есть текстовое сопровождение. Так, посетители могут увидеть, услышать звуки и ароматы, потрогать и прочитать, полностью погрузившись в атмосферу фотографии.

Посетить иммерсивную выставку можно до 1 декабря в выставочном комплексе «Артишок» по адресу парк Толстого, Ленинский проспект 2А.

Выставочный комплекс «Артишок» пользуется большой популярностью среди жителей и гостей Химок. Галерея комплекса поделена на девять залов и пять тематических зон. В каждой регулярно сменяются выставки художников, скульпторов, фотографов и других мастеров прикладного искусства. За время существования комплекса здесь провели почти тысячу мероприятий — выставок, мастер-классов, лекций и творческих встреч.

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