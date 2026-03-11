В Химках определили победителей конкурса педагогов

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» завершился в Химках. Жюри определило победителей и призеров среди педагогов округа, которые представили лучшие практики в сфере духовно-нравственного воспитания, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победителем в номинации «Лучший образовательный издательский проект года» стала учитель начальных классов школы №29 Анастасия Гуралева. В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» победила учитель истории школы «Лига первых» Ирина Алексеева.

Призерами конкурса стали Карина Полетаева (школа №19), Юлия Ларина («Тридцать первая школа»), Валентина Султангулова («Аэрокосмический лицей»), Ирина Гринева (школа №8 имени В. И. Матвеева), Елена Вершинина (школа «Флагман»), Анастасия Сиделева (школа №20), Галина Слугина (школа «Флагман») и Елена Сиверкина (образовательный комплекс «Перспектива», дошкольное отделение «Колобок»).

«Результаты конкурса еще раз доказывают, что в Химках работают настоящие профессионалы, которые не просто дают знания, а воспитывают личность. Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке педагогов: в этом году мы организовали серию мастер-классов от ведущих педагогов Подмосковья и обеспечили приоритетное участие учителей Химок в федеральных образовательных форумах», — прокомментировал депутат городского округа Химки, член партии «Единая Россия» Евгений Иноземцев.

Конкурс направлен на поддержку лучших педагогических практик и распространение опыта учителей, уделяющих внимание духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи. Победители муниципального этапа представят Химки на следующем уровне состязания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.