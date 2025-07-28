В Химках обустроили еще одну «народную тропу»

Возле дома 13/18 на улице Родионова в Химках специалисты обустроили народную тропу. Длина дорожки — 10 метров. Теперь в городе появилась еще одна облагороженная тропинка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пешеходы часто идут более коротким путем, сокращая маршрут. Для их комфорта и родился проект по обустройству народных троп. Пешеходные дорожки прокладывают по проторенным людьми тропинкам. Программа по созданию удобной пешеходной инфраструктуры реализуется в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

У дома 13/18 на улице Родионова рабочие уложили асфальт шириной два метра и установили бортовые камни. Вскоре специалисты приступят к озеленению прилегающей к тропе территории.

В этом году в Химках благоустроят 22 народные тропы, что позволит жителям удобно и безопасно передвигаться по привычным маршрутам. Пешеходные коммуникации благоустраивают по единому стандарту. С полным списком адресов можно ознакомиться на официальном сайте администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

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