В Химках обустраивают тротуар на улице Мичурина

Тротуар длиной около 300 метров и шириной 2 метра обустраивают вдоль домов № 17 и 21 на улице Мичурина в Химках. Работы проводят в рамках Народной программы «Единой России», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На улице Мичурина укладывают асфальт, устанавливают бортовые камни и приводят в порядок прилегающую территорию. Пешеходную дорожку вдоль домов № 17 и 21 приводят к единому стандарту.

В 2026 году в Химках планируют обустроить 65 пешеходных дорожек — почти втрое больше, чем годом ранее. По данным администрации, работы завершены на 56 объектах и продолжаются еще на 10 участках.

Адресный перечень на 2026 год составили с учетом предложений жителей, собранных во время выездных администраций и встреч с представителями власти. Приоритет отдают маршрутам к школам, детским садам, поликлиникам и остановкам общественного транспорта.

Программа создания удобной пешеходной инфраструктуры действует в Подмосковье с 2021 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.