В Химках назвали победительниц конкурса «Мисс и Миссис Химки-2026»

В Химках 28 сентября прошел конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки-2026». В финале выступили 16 участниц, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четвертый городской конкурс «Мисс и Миссис Химки-2026» прошел в социальном комплексе «Восход». Там же состоялся финал третьего Всероссийского фестиваля «Краса Отечества», в котором приняли участие девушки из Москвы, Раменского и Санкт-Петербурга. Финалистки в возрасте от 18 до 45 лет представили себя, показали творческие номера и вышли на дефиле в вечерних платьях. Они пели, танцевали, читали стихи, выступали с театральными постановками и общались со зрителями.

Титул «Мисс Химки» получила студентка первого курса Академии гражданской защиты Алена Зайцева. В категории «Миссис» равное число баллов набрали актриса и организатор праздников Мария Колесник, воспитывающая дочь, и руководитель отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии на лакокрасочном предприятии Ольга Нежданова, воспитывающая двух сыновей. Колесник стала «Миссис Химки», Нежданова — «Королевой Химок». Титул «Миссис Химки-классик» получила специалист по закупкам и внешней экономике в сфере металлообработки Татьяна Онежко.

Многодетные матери Анна Шилова, воспитывающая четверых сыновей, и ведущая мероприятий Наталья Симонова, воспитывающая троих детей, получили титулы «Мама года». Шилова также занимается бизнесом. Все финалистки получили титулы, короны и подарки от партнеров.

Конкурс прошел при поддержке химкинского отделения «Союза женщин России». Его организовали директор конкурса Елена Тараненко, рекордсмен России по титулам, и обладательница титула «Миссис Химки-2023» Юлия Маковецкая. Цель мероприятия — показать таланты, интеллект и активную жизненную позицию женщин, которые совмещают семью, работу, общественную деятельность и творчество.

«Каждый год уровень подготовки мероприятия и конкурсанток неизменно растет. Сочетание внутренней силы, гармонии и обаяния — это то, что отличает каждую нашу финалистку. У нас нет проигравших, и это главное!» — отметила Елена Тараненко.

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

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«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.