В Химках началась подготовка лыжной трассы к зиме

На стадионе имени Анфисы Резцовой городского округа Химки началась подготовка лыжной трассы к зимнему сезону. С помощью специальной пушки площадку старта и финиша «напыляют» искусственным снегом. Участок трассы уже готов для первых заездов юных лыжников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«С наступлением отрицательной температуры сразу начинаем делать «оснежение» — искусственный снег. В первую очередь для детей, которые очень скучают по снегу и лыжам, чтобы была хотя бы небольшая трасса для тренировок», — рассказал заведующий стадионом имени Анфисы Резцовой Евгений Муравьев.

С наступлением стабильного минуса и выпадением обильного снежного покрова специалисты приступят к подготовке основной лыжной трассы. При помощи все той же пушки специалисты увеличат снежную подушку, затем снежную массу разрыхлят и очистят от наледи. Финальный этап — укатка и «нарезка» поверхности при помощи машины — ретрака. Процедуру повторят на каждом участке трассы.

На стадионе завершается обустройство одной из самых протяженных лыжероллерных трасс Подмосковья. Ее длина — 3,8 километра. Проект был разработан с учетом современных стандартов безопасности и комфорта, что делает маршрут доступным для спортсменов разного уровня подготовки. Новая зона будет оборудована специальным покрытием, которое минимизирует риск травм. Завершить строительство трассы планируют до конца года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.