В Химках на выездной администрации приняли более 90 обращений

Выездная администрация прошла 18 марта в школе № 20 в микрорайоне Подрезково в Химках. Профильные специалисты и представители региональных ведомств приняли более 90 обращений жителей, во встрече участвовала глава округа Инна Федотова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Прием провели совместно с первым заместителем министра чистоты Подмосковья Алексеем Семеновым. Жители задали вопросы по темам ЖКХ, социального обеспечения, развития предпринимательства, безопасности и здравоохранения, а также предложили инициативы по улучшению городской среды.

«Одна из жительниц дома № 28/1 на улице Академика Грушина, являющаяся опекуном несовершеннолетнего ребенка, обратилась с серьезной проблемой: условия проживания в квартире не соответствуют необходимым нормам. Приняли решение предоставить им временное жилье — муниципальную квартиру. Перед заселением проведем необходимый косметический ремонт», — отметила глава Химок Инна Федотова.

Лидер движения общественной поддержки Георгий Шишкин подчеркнул, что подобные встречи помогают оперативно решать вопросы жителей и способствуют развитию округа.

Выездные администрации в Химках проводят регулярно. Следующий прием состоится 25 марта с 18:00 до 20:00 в школе «Лидер» в Старых Химках по адресу: улица Германа Титова, дом 16.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.