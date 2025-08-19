В Химках на улице Спартаковская приступили к обустройству детской площадки

У дома №18 на улице Спартаковская в Химках обустраивают детскую площадку. Специалисты уже завершили демонтаж и приступили к установке нового игрового городка. Все работы завершат до конца августа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Игровой комплекс рассчитан на детей разного возраста. На площадке появятся качели, горка и другие игровые элементы. Здесь же установят удобные скамейки и урны, а также смонтируют новые ограждения.

Все элементы безопасны и удобны в использовании, а территория оборудована специальным ударопоглощающим покрытием, которое минимизирует риски получения травмы при падении.

Сейчас специалисты модернизируют игровые комплексы на улицах Машинцева, Мичурина, Зеленая, Родионова, Спартаковская и Юбилейный проспект. Всего в этом году в Химках отремонтируют 18 детских площадок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.