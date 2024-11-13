В Химках на детских площадках установили около 600 камер видеонаблюдения

Детским игровым площадкам уделяется особо внимание. Круглосуточное видеонаблюдение помогает предотвращать мелкое хулиганство, а также позволяет жителям чувствовать себя в безопасности.

«Мы устанавливаем системы видеонаблюдения на детских игровых и спортивных, а также контейнерных площадках Химок. Всего в городе расположено 783 детских площадок, на данный момент камерами оснастили 597 игровых», — сказал специалист управления территориальной безопасности Максим Иванов.

Всего в округе установлено более шести тысяч камер видеонаблюдения. До конца года специалисты оборудуют еще более тысячи систем. Сейчас в городе почти тысяча устройств обеспечивает безопасность жителей на общественных пространствах и 878 установлены на социальных объектах. Около четырех тысяч камер оборудованы в жилых домах — в подъездах, въездах во двор и придомовых территориях.

Все камеры подключены к единой системе «Безопасный регион». Она создана по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2015 году. Система видеонаблюдения объединяет тысячи камер, размещенных в подмосковных парках и скверах, на домах и в подъездах, дорожных развязках и перекрестках.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.