В Химках депутаты поздравили коллектив НПО «Энергомаш»

Депутаты городского округа Химки 10 апреля поздравили сотрудников НПО Энергомаш с наступающим Днем космонавтики. Встреча прошла у центральной проходной предприятия, чьи двигатели используются в ракетно-космической отрасли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Коллектив научно-производственного объединения поздравили депутаты Руслан Шаипов, Инна Монастырская, Артур Каримов и лидер Движения общественной поддержки Светлана Пашковская вместе с активистами «Молодой гвардии». Предприятие было основано в 1929 году и сохраняет мировое лидерство в разработке жидкостных ракетных двигателей.

«НПО Энергомаш справедливо считают флагманом отечественной науки и важнейшим звеном оборонно-промышленного комплекса. А ведь за этими успехами стоит труд трехтысячного коллектива. Мы рады выразить уважение людям, которые дарят уверенность каждому космическому пуску», — подчеркнул Руслан Шаипов.

Он отметил вклад сотрудников в развитие отрасли.

«Совсем недавно мы чествовали ведущих специалистов объединения. Двигатели химкинского производства обеспечили 16 успешных пусков в 2025 году. В такие моменты понимаешь: российская наука задает вектор движения всей мировой космонавтике», — рассказала Светлана Пашковская.

Такие встречи проходят в рамках работы по поддержке престижа инженерных профессий. Перед российской космонавтикой стоят задачи по созданию орбитальной станции и реализации программ дальнего космоса, что повышает значимость труда инженеров и конструкторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.