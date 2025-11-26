В Химках 28 ноября пройдет всероссийский форум режиссеров-постановщиков

В Московском государственном институте культуры в Химках 28 ноября пройдет Всероссийский научно-образовательный форум «Миссия режиссуры». Мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех, кто увлечен искусством режиссуры и стремится развиваться в сфере театрализации и циркового жанра. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Программа мероприятия включает ряд интересных мероприятий:

Спикер-сессия: начало в 11:00, где будут выступать известные деятели индустрии, включая Аскольда Запашного, Виталия Бастрыгина и Евгения Тимащука. Они поделятся своим опытом и дадут ценные советы молодым специалистам.

Мастер-ринг: открытую дискуссию, стартующую в 15:00, где каждый сможет задать вопросы профессионалам и обсудить современные тенденции в театре и цирке.

Класс-концерт: зрелищное шоу начнется в 18:00 и продемонстрирует лучшие практики и инновационные подходы в режиссуре.

Награждение: завершит программу церемония вручения наград победителям конкурса «Грани масс — выпускник» в 19:00.

Мероприятие проводится для студентов, преподавателей и профессионалов в области режиссуры для обмена опытом и креативных обсуждений актуальных направлений искусства. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Место проведения форума — сцена учебно-творческого центра МГИК. Адрес: улица Библиотечная, дом № 9.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.