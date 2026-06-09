В Химках 11 июня в парке Подрезково откроют мобильный ветпункт

Мобильный пункт Государственной ветеринарной службы Подмосковья начнет работу 11 июня в парке «Подрезково» в Химках. Жители и гости округа смогут зарегистрировать и чипировать питомцев, а также бесплатно привить их от бешенства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мобильный ветеринарный комплекс развернется у входа в парк и будет принимать посетителей с 12:00 до 14:00. Владельцы домашних животных смогут получить основные профилактические и регистрационные услуги во время прогулки.

Специалисты помогут официально зарегистрировать питомца и провести процедуру чипирования с обязательным внесением данных в единый региональный реестр. Кроме того, четвероногих бесплатно вакцинируют от бешенства.

Ветеринары отмечают, что своевременная вакцинация помогает защитить здоровье животных, а наличие микрочипа значительно повышает шансы быстро вернуть питомца домой в случае его пропажи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.