Люди, живущие в селе Кострогрызово Алешкинского района Херсонской области, обратились с коллективной просьбой о том, чтобы избавиться от могилы солдата ВСУ, который участвовал в «антитеррористической операции на Донбассе». Она расположена рядом с мемориалом воинам Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на материал своего корреспондента.

Валерий Ч. участвовал в карательной операции против жителей Донбасса. В ВСУ он служил сержантом. В составе войск Украины приехал в регион, чтобы подавить волю людей, которые не согласны с госпереворотом на Майдане и новой политикой властей страны.

Уже в 2016 году Валерия Ч. убили в Луганской Народной Республике. Похоронили его рядом с братской могилой солдат СССР, умерших в Великой Отечественной войне.

«Человек очень агрессивный, очень ярый за Украину и вообще за насилие. Поддержка нацизма у него была», — рассказала одна из жительниц Костогрызово.

Мать мужчины согласна с перезахоронением. Но, хоть письмо с требованием было написано несколько месяцев назад, ответа от администрации Алешкинского округа не последовало.