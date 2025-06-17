В Хабаровском крае запечатлели медведя, который выбежал на трассу
В Комсомольском районе Хабаровского края очевидцы зафиксировали на камеру медведя, внезапно появившегося на дороге, сообщает КомсаNews.
Населению рекомендовано проявлять бдительность.
При обнаружении медведя на расстоянии, когда он не видит человека, стоит отходить медленно и тихо, стараясь не привлекать его внимание. Если зверь все-таки заметил людей, паниковать не стоит. Специалисты рекомендуют избегать зрительного контакта, так как это может быть воспринято животным как вызов.
Обращаться к медведю лучше спокойным голосом, давая понять, что он имеет дело с человеком, а не своей потенциальной жертвой. Отступать рекомендуется медленно, двигаясь по диагонали, не поворачиваясь к зверю спиной.
Если он встал на задние лапы, это, как правило, означает проявление интереса, а не враждебности. Убегать не стоит: медведь способен развивать скорость до 60 км/ч и может расценить бегство как сигнал к погоне.