В Хабаровском крае запечатлели медведя, который выбежал на трассу

Населению рекомендовано проявлять бдительность.

При обнаружении медведя на расстоянии, когда он не видит человека, стоит отходить медленно и тихо, стараясь не привлекать его внимание. Если зверь все-таки заметил людей, паниковать не стоит. Специалисты рекомендуют избегать зрительного контакта, так как это может быть воспринято животным как вызов.

Обращаться к медведю лучше спокойным голосом, давая понять, что он имеет дело с человеком, а не своей потенциальной жертвой. Отступать рекомендуется медленно, двигаясь по диагонали, не поворачиваясь к зверю спиной.

Если он встал на задние лапы, это, как правило, означает проявление интереса, а не враждебности. Убегать не стоит: медведь способен развивать скорость до 60 км/ч и может расценить бегство как сигнал к погоне.