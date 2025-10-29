В Гжельском государственном университете завершилась двенадцатая школа студенческого актива

На протяжении трёх дней 80 первокурсников участвовали в насыщенной образовательной программе, направленной на развитие лидерских качеств, креативности и командного духа. Проект традиционно стал стартовой площадкой для молодых и инициативных студентов. Лекции от авторитетных спикеров, мастер-классы, командные квизы и тренинги – всё это помогло участникам не только получить новые навыки, но и раскрыть собственный потенциал, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Участники школы делились историями о том, как они узнали о школе актива. Для многих это событие стало настоящим открытием – три дня, наполненные новыми знакомствами, смехом, вдохновением и драйвом.

Школа «Продвижение» вот уже двенадцатый год доказывает, что активная молодёжь – это главная движущая сила университета. А впереди у студентов целый учебный год, полный идей и свершений.

