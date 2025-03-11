В ГУФСИН Рссии по Московской области прошло собрание Межъепархиального отдела

26 февраля в ГУФСИН России по Московской области состоялось собрание Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии. В его работе приняли участие начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров, заместитель начальника ГУФСИН России по Московской области полковник внутренней службы Вадим Голудин, заместитель начальника ГУФСИН России по Московской области полковник внутренней службы Лидия Скворцова, председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению священник Михаил Куземка, председатели отделов по тюремному служению епархий, входящих в состав Московской митрополии., передает пресс-служба организации.

С приветственным словом ко всем участникам мероприятия обратился начальник ГУФСИН Александр Ветров. Он отметил, что сегодня взаимодействие уголовно-исполнительной системы России и традиционных для России религиозных объединений играет важнейшую роль в исправлении тех людей, которые оступились и оказались в наших исправительных учреждениях. Работа священнослужителей Русской Православной Церкви служит одним из самых эффективных средств в непростом деле исправления и ресоциализации осужденных.

Значительный вклад в эту деятельность вносит Московская митрополия Русской Православной Церкви.

С докладом об итогах работы за 2024 год выступил председатель Межъепархиального отдела священник Михаил Куземка, который озвучил основные направления деятельности тюремного духовенства в пенитенциарных учреждениях Подмосковья. Особое внимание отец Михаил обратил на пополнение библиотек при тюремных храмах, на работу не только с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми, но и с сотрудниками учреждений. Священнослужитель напомнил членам Межъепархиального отдела о проведении в учреждениях УИС Подмосковья ежегодной акции «Недели молитвы» в марте текущего года.

«Опыт тюремного служения в исправительных учреждениях Московской области свидетельствует о том, что за духовным единением в богослужениях и личным общением со священнослужителями у осужденных рождается тяга к более глубокому познанию православия и, как следствие, появляется необходимость проведения с осужденными образовательной работы. Прежде всего, конечно, через создание библиотек при тюремных храмах и организацию воскресных школ при исправительных учреждениях», — отметил отец Михаил.

После озвученных докладов священнослужители вместе с руководством пенитенциарного ведомства обсудили актуальные вопросы, возникающие в процессе духовного окормления учреждений уголовно-исполнительной системы.

В завершение священнослужители поблагодарили руководство Подмосковного пенитенциарного ведомства, начальников подразделений

и всех сотрудников УИС за содействие Московской митрополии в осуществлении тюремной миссии Церкви.