В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги деятельности за 2024 год

В ГУФСИН России по Московской области состоялась коллегия по итогам оперативно-служебной, финансово-хозяйственной и производственной деятельности за 2024 год и определению задач на предстоящий период. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В работе совещания приняли участие начальник Управления организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, ФСИН России Елена Коробкова, председатель Комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мособлдумы Александр Баранов, заместитель руководителя ГУРБ Московской области Александр Зайцев, начальник областного Управления Минюста Константин Плехов, врио заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД России по Московской области Вячеслав Цуркан, заместитель начальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области Александр Медведев, заместитель руководителя ГСУ СК России по Московской области Александр Шмыров, заместитель прокурора области государственный советник юстиции 3 класса Олег Черсков, начальник штаба — заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области Евгений Бойнов, представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области Валерий Шаталов, исполняющий обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области Наталья Чудакова, начальник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Гелена Исаева и председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов.

К присутствующим обратилась начальник УОИНИО ФСИН России Елена Коробкова. В своем выступлении она уделила особое внимание вопросам реализации основных положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Также Елена Коробкова поблагодарила личный состав ГУФСИН за проделанную работу в предыдущем году и добросовестное исполнение должностных обязанностей.

С докладом об итогах работы уголовно-исполнительной системы области в 2024 году выступил начальник ГУФСИН России по Московской области генерал-майор внутренней службы Александр Ветров. Он отметил, что первостепенной задачей, находящейся под пристальным вниманием руководства Управления, подразделений и учреждений, является соблюдение прав и свобод обвиняемых, подозреваемых и осужденных.

Особое внимание уделялось развитию производственного сектора уголовно-исполнительной системы Московской области, поиску новых возможностей для собственного производства. В центрах трудовой адаптации осужденных и учебно-производственной мастерской учреждений функционирует 10 производственных участков.

Отдельно руководитель областного пенитенциарного ведомства остановился на реализации положений закона о пробации. Александр Ветров сообщил, что осенью 2024 года в ГУФСИН прошел целый комплекс мероприятий, направленных на реализацию основных положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». В настоящее время на базе «Социально-реабилитационного центра для бездомных людей „Теплый прием“ открыт Центр пробации.

Вместе с тем актуальным направлением деятельности является расширение сети исправительных центров и изолированных участков, функционирующих как исправительные центры, в том числе на объектах предприятий с целью трудоустройства осужденных к принудительным работам. На сегодняшний день при поддержке Правительства области, бизнес сообщества и общественных деятелей на территории Московской области создано 14 исправительных центров. Осужденные привлечены к труду на заводе по изготовлению гофроупаковки, в сельско-хозяйственном секторе, на мебельной фабрике, где производят корпусную мебель, на швейном производстве и в сфере ЖКХ, ремонте железных дорог и строительстве.

В завершение своего доклада Александр Ветров подробно остановился на вопросах, которые требуют постоянного внимания со стороны сотрудников ведомства, определил цели и задачи работы регионального пенитенциарного ведомства на 2025 год.

В ходе заседания коллегии прошла торжественная церемония награждения сотрудников УИС ведомственными наградами, а также грамотами и благодарностями Московской областной Думы, Аппарата Уполномоченного по правам человека и Общественной наблюдательной комиссии.

В рамках реализации программ «Профилактика преступлений и иных правонарушений» и «Безопасность Подмосковья» заместитель руководителя ГУРБ Московской области Александр Зайцев в торжественной обстановке вручил начальникам подразделений ГУФСИН ключи от 8 служебных легковых автомобилей Лада Гранта.

анее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.