В ГСГУ запустили уникальный спецкурс по ИИ для студентов первого курса

Специальный курс по искусственному интеллекту — сегодня необходимость для будущих учителей. Такова реальность современного образования в условиях цифровой трансформации, уверено руководство ГСГУ. Сегодня технологии искусственного интеллекта кардинально меняют устоявшиеся подходы к получению знаний и учебному процессу, сообщает пресс-служба вуза.

В новом учебном году Государственный социально-гуманитарный университет представляет новый образовательный проект. Освоение основ ИИ превратилось в обязательный элемент подготовки будущих преподавателей.

Как пояснил проректор по информатизации Евгений Дороднов, ИИ-технологии проникли во все сферы и вуз должен готовить кадры, которые соответствуют актуальным требованиям.

«От сотрудников предприятий до школьных учителей — каждый сталкивается с необходимостью понимания и грамотного обращения с цифровыми инструментами. Вузы должны на это реагировать. Наша задача — научить студентов максимально эффективно пользоваться всеми возможностями новейших технологий. Сегодня каждый третий учитель активно использует нейросети в своей работе. И более 60% школьников — для учебы», — сказал Дороднов.

Уже в первом семестре у новоиспеченных студентов появится новый предмет — «Искусственный интеллект в образовании». В его рамках они изучат отличие ИИ от нейросетей, откроют для себя полезные сервисы на основе искусственного интеллекта и освоят генерацию уникального учебного контента.

По замыслу руководства университета, спецкурс должен включать, во-первых, теоретические основы, связанные с применением ИИ. В числе ключевых тем — правовые и этические вопросы использования технологий, конфиденциальность, deepfake и связанные с этим юридические риски. План курса также предполагает освоение разнообразных ИИ-систем и азов промт-инженерии.

Практика свидетельствует, что даже среди технически подкованной молодежи многие не до конца понимают, что такое промт (запрос), как он воздействует на итоговый результат и каким образом составлять действенные запросы. Этим навыкам и научат в ГСГУ.

Во-вторых, значительный упор будет сделан на практическое применение. Ключевая задача — обучить будущих педагогов корректному и безопасному использованию технологий. Преподаватели настаивают: взаимодействуя с ИИ, принципиально важно применять критическое мышление. Студентам объяснят, что такое ошибки и «галлюцинации» нейросетей, научат осознанно работать с ИИ, верифицировать данные и обоснуют главные сценарии использования.

К теоретическим лекциям добавятся практикумы. Учащимся предстоит разбирать реальные педагогические ситуации, применяя инструменты искусственного интеллекта. А завершением станет самостоятельная работа над проектом. Разумеется, не без помощи ИИ.