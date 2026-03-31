В Госдуму внесли проект о штрафах до 5 тысяч рублей за сталкинг

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым внесла законопроект об административной ответственности за навязчивое преследование. Поправки предлагают добавить новую статью в КоАП РФ, сообщает Life.ru .

Законопроект вводит ответственность за систематическое нежелательное внимание к человеку: слежку, звонки, СМС, угрозы и запугивания. Отдельно оговорено, что преследование может совершаться и через интернет.

За первое нарушение предлагается выносить предупреждение или штраф до 2 тыс. рублей. За повторное — штраф до 5 тыс. рублей либо административный арест до 15 суток.

Авторы инициативы отмечают, что сейчас в законодательстве нет отдельной нормы, позволяющей привлекать к ответственности за сталкинг, если он еще не привел к вреду здоровью или имуществу. Из-за этого жертвам сложно защититься на ранней стадии.

В пояснительной записке подчеркивается, что жертвами могут стать как публичные лица, так и бывшие партнеры, коллеги или родственники. Современные технологии, включая соцсети и утечки персональных данных, упрощают слежку и сбор информации о человеке.

Депутаты считают, что эмоциональное давление и запугивание могут перерасти в физическое насилие. Предполагается, что заявление можно будет подать прокурору района, а рассматривать дело будет мировой судья.

