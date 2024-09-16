В Госдуму внесли проект для защиты россиян от подделки их голоса

В Госдуму внесли проект для защиты граждан от подделки их голоса мошенниками

В Государственную думу РФ внесли на рассмотрение законопроект о защите голоса гражданина от незаконного распространения. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе данных.

Согласно проекту, обнародование и дальнейшее использование голоса гражданина допускаются только с его согласия. В противном случае человек может потребовать удалить записи из интернета. При этом использование голоса гражданина после смерти возможно только после согласия его наследников.

Авторы законопроекта предложили охранять голос как объект личных неимущественных прав по аналогии с изображением. Искусственный интеллект, обучившись на реальных аудиозаписях, может имитировать голос, а «производные» записи могут использоваться мошенниками.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект о наказании за преступления с дипфейками. За преступление предлагают штрафовать до 1,5 млн рублей или лишать свободы на срок до двух лет.