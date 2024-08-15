Хинштейн: московский межрегиональный транспортный прокурор Букреев покидает пост

Глава думского комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что свой пост покидает московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев.

«Одновременно с уходом в отставку прокурора Москвы Дениса Попова свой пост покидает и московский межрегиональный транспортный прокурор Константин Букреев», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Депутат добавил, что в среду Букреев также написал рапорт об увольнении.

Букреев занимал должность московского межрегионального транспортного прокурора с 2019 года. В сентябре истекает 5-летний срок его полномочий. С 2016 по 2019 года Букреев работал прокурором Самарской области, а до этого — руководителем управления Генпрокуратуры в ЦФО.

Ранее стало известно, что столичный прокурор Денис Попов на этой неделе попрощался с рабочим коллективом и в ближайшее время уйдет в отставку. Он занимал должность с сентября 2019 года.