В Госдуме заговорили о важности маркировки человеческого контента

В Госдуму внесено предложение о законодательном закреплении обязательной пометки контента, сгенерированного искусственным интеллектом. Об этом агентству Nord-News сообщил глава комитета по информполитике, IT и связи Сергей Боярский.

При этом депутат выразил мнение, что маркировка более актуальна для другого типа материалов.

«Скоро мир пойдет по пути, что маркировать надо будет написанный человеком контент», — отметил Боярский

Депутат подчеркнул, что характер использования интернета претерпевает изменения, и это должно быть отражено в законодательстве. Ключевыми задачами являются защита персональных данных, повышение уровня безопасности и предотвращение вмешательства в личную жизнь. Он акцентировал внимание на том, что стремительное развитие технологий вызывает определенное беспокойство.

Он добавил, что в будущем году комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи займется изучением вопросов, связанных с прогрессом нейронных сетей.

