В Госдуме создали точное определение термина «искусственный интеллект»

В Госдуме создано четкое определение термина «искусственный интеллект» для включения в новый федеральный закон. Разработанный рабочей группой проект документа определяет ИИ как любую систему, программу или аппаратуру, обладающую возможностью анализировать данные, имитируя человеческий разум, сообщает «Царьград» .

Подобные системы применяют методы машинного обучения и статистического анализа для генерации контента, прогнозов, рекомендаций или заключений, влияющих на фактические события или цифровые пространства.

Старший партнер юридической компании «Дубровская, Кузнецова и партнеры» и участник группы Госдумы Марина Дубровская уточнила, что данное определение включает в себя широкий диапазон возможностей нейросетей. Она отметила, что задача закона состоит не в создании препятствий для развития технологий, а в гарантировании безопасности персональных данных пользователей.

Также юрист затронула тему авторских прав. По ее словам, даже при значительном участии ИИ творческая работа человека может являться основанием для установления авторства, независимо от степени участия самой интеллектуальной системы. Тем не менее Дубровская отметила, что регулирование ИИ представляет собой трудную задачу глобального масштаба, и на сегодняшний день универсальные способы решения этой проблемы еще не найдены.