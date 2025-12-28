В Госдуме сообщили об изменениях в правилах получения семейной ипотеки

С 1 февраля 2026 года в России вступают в силу изменения в правилах предоставления льготной семейной ипотеки.

Как сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина, теперь на одну семью будет доступен только один льготный кредит, а супруги должны будут выступать созаемщиками.

Новые меры призваны предотвратить злоупотребления программой, которая, по словам депутата, нередко использовалась для инвестиционных целей, а не для решения жилищного вопроса.

При необходимости семьи смогут привлекать в качестве созаемщиков третьих лиц. Программа преимущественно сохраняет ориентацию на покупку жилья в новостройках, но для семей с детьми-инвалидами в районах без нового строительства оставят возможность приобрести вторичное жилье по ставке до 6%.

Ранее также сообщалось об индексации материнского капитала, сумма которого с февраля 2026 года превысит 737 тысяч рублей на первого ребенка и 975 тысяч — на второго.

