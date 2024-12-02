В Госдуме считают, что запрет курить на ходу не увенчается успехом

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал инициативу своего коллеги, депутата Амира Хамитова, о запрете россиянам курить на ходу. Он считает, что ограничений для курильщиков в России достаточно, сообщает Газета.ru .

Тумусов отметил, что предложение интересное и, безусловно, те, кто находится в толпе и курит на улице, наносят вред здоровью людей вокруг. Дым идет не только на тех, кто стоит рядом, но и значительно распространяется.

«Но вряд ли можно добиться этого запрета в нормативно-правовом ключе. Я считаю, что достаточно запретительных мер, они приняты. Нельзя курить в 15 метрах от зданий и внутри, в парках нельзя и так далее. Я считаю, этого достаточно», — высказался парламентарий.

Однако, если посмотреть на проблему с морально-этической точки зрения, чтобы человек не курил и не наносил вред окружающим людям, это весьма полезное предложение, убежден Тумусов.

2 декабря депутат Госдумы Амир Хамитов выдвинул предложение о запрете курения на ходу. Он отметил, что курящие люди создают облако дыма, которым вынуждены дышать случайные некурящие прохожие.

По его мнению, кроме борьбы с пассивным курением, такая инициатива поможет сократить уровень загрязнения воздуха и уменьшит количество окурков, брошенных на тротуарах.