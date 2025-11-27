В Госдуме РФ хотят запретить исполнять решения некоторых иностранных судов

сегодня в 10:15

В Госдуме РФ выступили с инициативой перестать исполнять решения зарубежных судов, чьи компетенции не подкреплены международными договорами государства или резолюцией Совета безопасности ООН. Соответствующий законопроект начали рассматривать депутаты.

Еще в рамках инициативы хотят запретить исполнять в РФ постановления судов зарубежных стран, если их полномочия в области уголовного судопроизводства предоставлены без участия России. Изменения нужны, чтобы закрепить защиту юрисдикционного суверенитета государства.

До этого депутаты Госдумы приняли законопроект об уголовной ответственности за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует РФ.

Ранее член комитета ГД по информационной политике Антон Немкин предрек неизбежную блокировку мессенджера WhatsApp*. Мессенджер регулярно игнорирует законодательство РФ и представляет угрозу для безопасности россиян.

*Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и террористической, запрещена в России

