В Госдуме разъяснили необходимость повысить срок срочной службы в армии до 2 лет

Журавлев: года недостаточно, чтобы из «срочников» сделать профессионалов

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что срок военной службы следует увеличить до двух лет. По его словам, армия России становится технологичнее, поэтому года мало для того, чтобы подготовить настоящих профессионалов, сообщает NEWS.ru .

«Несколько месяцев новобранца нужно только обучать, и только после этого он сможет пользоваться современными системами РЭБ или любой другой новой техникой», — пояснил парламентарий.

Журавлев также предложил, чтобы мужчины, желающие получить российское гражданство, обязательно отправлялись служить. По его мнению, прежде чем получить паспорт, нужно продемонстрировать свою преданность государству.

Депутат отметил, что «наши парни отдуваются за всю страну», а мигранты намеренно «затягивают оформление», чтобы достигнуть возраста, в котором их уже не призовут в войска.

«Для таких я бы поднял его хоть даже лет до 50», — добавил парламентарий.