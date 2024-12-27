В Госдуме рассказали о повышении страховых пенсий с 1 января

Депутат Госдумы Никита Чаплин («Единая Россия») рассказал, что страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости .

По его словам, это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров.

При этом для работающих пенсионеров это станет первым повышением выплат с 2015 года.

Депутат добавил, что в дальнейшем, в 2026 и 2027 годах, пенсии будут повышаться дважды — в феврале и апреле.

В 2025 году российские пенсионеры столкнутся с рядом значительных изменений в сфере социальных выплат и пенсий. Уже в конце 2024 года начнутся досрочные начисления за январь, а с наступлением нового года произойдет индексация всех видов пенсий и улучшение процесса их получения.