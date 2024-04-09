В Госдуме рассказали о пользе будущего министерства по вопросам молодежи

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что создание министерства по вопросам молодежи даст возможность молодым россиянам самостоятельно заниматься законодательной деятельностью. Парламентарий также допустила, что представители этого органа госуправления смогут присутствовать на заседаниях думы, сообщает «Вечерняя Москва».

Молодежные движения и организации получат возможность быстрее связываться с представителями власти после введения нового министерства, отметила Журова. По словам законодателя, при таком развитии событий молодым россиянам будет проще получать разные гранты или запускать образовательные проекты.

«То есть отпадет надобность обращаться в различные инстанции. Будет одно конкретное ведомство, которое займется продвижением интересов подрастающего поколения», — сказала депутат.

По словам Журовой, с появлением нового министерства в российских регионах также появятся свежие молодежные центры. Последние начнут содействовать подрастающему поколению по вопросам образования, трудоустройства и патриотического воспитания.

Министерство по вопросам молодежи может появиться в России после инаугурации президента Владимира Путина, намеченной на 7 мая, и формирования новой структуры кабинета министров.