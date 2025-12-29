В Госдуме рассказали о досрочном перечислении пенсий
Часть российских пенсионеров получит январские выплаты до 30 декабря
Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), для удобства граждан некоторые январские пенсии будут перечислены досрочно — в конце декабря.
«Если дата перечисления через банк выпадает на длинные новогодние выходные, деньги часто зачисляют в конце декабря, чтобы человек получил январскую сумму без ожидания», — пояснил парламентарий.
При этом он отметил, что для пенсионеров, получающих выплаты через почтовую доставку, график в основном сохранится январским.
При этом средства будут приходить в течение первой половины месяца в соответствии с расписанием конкретного отделения.
