В Госдуме рассказали о досрочном перечислении пенсий

Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), для удобства граждан некоторые январские пенсии будут перечислены досрочно — в конце декабря.

«Если дата перечисления через банк выпадает на длинные новогодние выходные, деньги часто зачисляют в конце декабря, чтобы человек получил январскую сумму без ожидания», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что для пенсионеров, получающих выплаты через почтовую доставку, график в основном сохранится январским.

При этом средства будут приходить в течение первой половины месяца в соответствии с расписанием конкретного отделения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.