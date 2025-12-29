В Госдуме рассказали о досрочном перечислении пенсий

Часть российских пенсионеров получит январские выплаты до 30 декабря
Общество

Как сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ), для удобства граждан некоторые январские пенсии будут перечислены досрочно — в конце декабря.

«Если дата перечисления через банк выпадает на длинные новогодние выходные, деньги часто зачисляют в конце декабря, чтобы человек получил январскую сумму без ожидания», — пояснил парламентарий.

При этом он отметил, что для пенсионеров, получающих выплаты через почтовую доставку, график в основном сохранится январским.

При этом средства будут приходить в течение первой половины месяца в соответствии с расписанием конкретного отделения.

